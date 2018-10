Internationaler Aufruf zur Unterstützung der Sammlungsbewegung „#Aufstehen“

Als Unterstützer von World Beyond War, einer globalen Bewegung zur Beendigung aller Kriege, appellieren wir die neue soziale Sammlungsbewegung #Aufstehen zu unterstützen, die für Frieden, soziale Gerechtigkeit und globale Kooperation mobilisieren will. Die Bewegung ist ein parteiübergreifendes Projekt, welches das Konzept einer friedlichen, multipolaren Welt unterstützt.

weiter hier:

http://multipolare-welt-gegen-krieg.org

https://worldbeyondwar.org/a-call-to-support-the-aufstehen-standup-movement-for-social-justice-and-global-peace/

