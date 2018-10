Zehntausende protestieren in Berlin gegen Rassismus und für eine offene Gesellschaft und mittendrin eine syrische Terrorflagge, eine Flagge der Opposition, von Kräften, die in ihrem eigenen Land einen rein sektiererischen Staat haben wollen.

Zunächst unterstützt man Terroristen und missachtet dabei völlig die nationale Souveränität der angegriffenen Länder – und dann unterstützen diesselben Leute eine Politik offener Grenzen.

