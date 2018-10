Aufstehen gegen die Enteignung von oben! – von Andreas Wehr 

12.10.2018

Nachdem Innenminister Horst Seehofer die Flüchtlingskrise von 2015/16 zur „Mutter aller Probleme“ erklärte, wird über die Stichhaltigkeit dieser Aussage heftig gestritten.[1] Dabei werden auch immer wieder andere Ursachen genannt. Von links hieß es etwa: Die Mutter aller Probleme sei der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit – das ist so richtig wie nichtssagend. Doch gibt es überhaupt die Ursache für den Vertrauensverlust in die herrschende Politik und für die Rechtsentwicklung, die sich im Aufstieg der AfD manifestiert? Und wenn man dies bejaht, worin besteht sie? Diesen Fragen soll hier nachgegangen werden.

weiterlesen

https://www.andreas-wehr.eu/aufstehen-gegen-die-enteignung-von-oben.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge