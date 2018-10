#aufstehen Fluchtursachen bekämpfen: Stop Nato-Kriege, neokoloniale Ausbeutung, Umweltzerstörung, Aufrüstung – Stop Fremdenhass – Russlandfeindlichkeit – Rassismus

Diese Diashow benötigt JavaScript.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge