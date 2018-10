Aber wohin und wer? Syrien: Abkommen zu Pufferzone in Idlib weitgehend eingehalten. Einige Kampfverbände bauen aber Stützpunkte aus – Von Karin Leukefeld (junge Welt)

Nach Angaben Ankaras und Moskaus wird die Vereinbarung über eine Pufferzone zwischen Kampfverbänden in Idlib und der syrischen Armee weitgehend eingehalten. Bis zum 15. Oktober sollen laut dem türkisch-russischen Abkommen die Kämpfer ihre schweren Waffen von dort abziehen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte am Donnerstag, der Abzug könne ein, zwei Tage länger dauern. Aus russischer Sicht sei das kein Problem, solange er vollzogen werde.

weiterlesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/341562.syrien-aber-wohin-und-wer.html

