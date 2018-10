Der Oberststaatsanwalt Bulgariens Sotir Tsatsarow hat während einer Pressekonferenz am Mittwoch bestätigt, dass ein tatverdächtiger Mann im Mordfall der bulgarischen TV-Journalistin Viktoria Marinowa in Deutschland gefasst wurde.

weiter hier:

https://de.sputniknews.com/panorama/20181010322579962-bulgarien-deutschland-mord-journalistin/?utm_source=de_newsletter_links&utm_medium=email

