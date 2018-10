Hillary Clinton als die neue Eleanor Roosevelt? Am britischen Institut für Menschenrechte wurde ihr die Ehre zuteil, eine Statue für sie zu enthüllen und warnte danach vor der Bedrohung aus dem Osten. US-Medien vergleichen sie gern mit der Menschenrechtsaktivistin.

Hier weiterlesen und am Ende ein interessantes Video über diese „Menschenrechtlerin“ vom 10.06.2016:

https://deutsch.rt.com/nordamerika/77321-hillary-clinton-als-neue-heldin/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge