Di 9.10., Berlin / Wege in eine gerechte Gesellschaft Diskussionsveranstaltung mit Sahra Wagenknecht und Gesine Lötzsch

Wege in eine gerechte Gesellschaft

Diskussionsveranstaltung mit Sahra Wagenknecht und Gesine Lötzsch

Sahra Wagenknecht und Gesine Lötzsch diskutieren mit Ihnen über die Notwendigkeit linker Antworten auf die brennenden sozialen Fragen.

Umfragen zeigen, eine Mehrheit der Bevölkerung will bessere Renten, höhere Löhne, befürwortet eine Reichensteuer und will, dass Konzerne ordentlich besteuert werden. Über die Wege dahin und linke Konzepte diskutiert die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag mit Ihnen und stellt sich Ihren Fragen.

Kino Cinemotion

Wartenberger Str. 174

13051 Berlin

