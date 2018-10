Rosa-Luxemburg-Saal des Karl-Liebknecht-Hauses Kleine Alexanderstraße 28

Angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen dem Westen und Russland, insbesondere der westlichen Sanktionen und dem Aufmarsch von Nato-Kräften an der Grenze Russlands bedarf es einer Kraft in der BRD, die auf freundschaftliche Beziehungen mit Russland setzt.

Gastgeber: Zaklin Nastic und DIE LINKE Berlin-Mitte

