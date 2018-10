Grußformel »Ruhm der Ukraine – Den Helden Ruhm« verpflichtend für Militär und Polizei eingeführt.

Die erste offizielle Reaktion in Moskau fiel knapp aus. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, erklärte: »Der Ursprung des Spruchs ist die Kopie einer bekannten nationalsozialistischen Begrüßung, die ich nicht wiederholen will.«

den ganzen Artikel lesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/341033.ukraine-faschisten-lassen-gr%C3%BC%C3%9Fen.html

