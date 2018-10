Mit der unglaublich talentierten Malerin Ursula und ihrem Ehemann Marcel Bartels. Ursula steht seit Jahren mit Syrien gegen den internationalen Terrorismus. – Eva Karene Bartlett und Kevork Almassian

Eva Karene Bartlett:

Mit der unglaublich talentierten Malerin Ursula (fb: Manuela Hochsteadt) und ihrem Ehemann Marcel Bartels / Marcel Berlina

Ursula steht seit Jahren mit Syrien gegen den internationalen Terrorismus. Sie hat Meisterwerke zu Ehren syrischer Soldaten und Repräsentanten gemalt.

Ich war in der Nähe ihres Hotels und kam vorbei, um die beiden zu begrüßen und diese mutige Frau zu treffen. Es stellte sich heraus, dass sie und Marcel auf dem Weg in die Altstadt von Damaskus waren, also schloss ich mich ihnen an.

Sie ist eine der mutigsten Menschen, die ich getroffen habe. Ihre Bilder von Syrien bewegten mich, so detailliert mit Gefühlen und die Realität der Wildheit des Krieges gegen Syrien darstellend, aber auch humanistisch wie sie die noblen Verteidiger Syriens, sowohl militärische als auch politische, in ihren Bildern darstellt.

Es war mir eine Ehre, Ursula heute zu treffen, und Marcel, der eine Quelle des Wissens in vielen Fragen ist, einschließlich des Krieges gegen Syrien.

Inzwischen ist Ursulas tödliche Krankheit bei den Anhängern Syriens ziemlich bekannt: Sie hat gegen ihren Krebs gekämpft, um nach Syrien zu kommen, und das obwohl ihr eigener Arzt sagte, sie würde den August nicht mehr schaffen. Ihr Gepäck bestand aus ihren vielen wunderbaren Bildern von Syrien und Schmerzmitteln.

„Meine Medizin ist Syrien“, sagte sie mir heute Nachmittag.

All meinen Respekt, Ursula, und willkommen in Syrien.

Kevork Almassian schrieb:

„Die deutsche Künstlerin / Malerin Ursula Behr-Taubert, die Syrien aus tiefstem Herzen liebt und mit ihren Gemälden das syrische Volk gegen den brutalsten Krieg des Terrors verteidigte, kam vor einigen Tagen in Syrien an.

Vielleicht hat sich Krebs in ihrem Körper ausgebreitet, aber ihre Seele ist immer noch stark.

Ursula hat ihren letzten Willen verfasst und sagt, dass sie für den Fall dass sie in Syrien sterben werde, auf dem syrischen Territorium beerdigt werden möchte, auf dem Boden, „der die Märtyrer der Syrisch-Arabischen Armee umarmt.“

