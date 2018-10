3.10.2018

Syriens Außenminister Walid Muallem legt im Gespräch mit RT seine Sicht der Lage seines Heimatlands dar. Er äußert sich zur Entwicklung in Idlib und zur Präsenz des US-Militärs. Zudem kritisert er, dass der Westen die Flüchtlinge als politisches Druckmittel missbraucht.

Zum Interview: https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/76985-aussenminister-syriens-militarischer-regimewechsel-erfolglos/

