Zweites Berlin-Reykjavík-Damaskus Event! Fr. 2.10. 2018 – Drei Partys, über Live-Stream verbunden. Internationale Bands, DJs, Musiker, Comedy, Vorträge, politische Analysten, Videos. Solidarität mit Syrien!

Willkommen zum nächsten Berlin-Reykjavík-Damaskus Event! Zeitgleich werden drei Partys in Berlin, in Reykjavík und in Damaskus stattfinden, die über Live-Stream miteinander verbunden sind. Mit zahlreichen internationale Bands, DJs, Musikern, Comedy, Vorträgen von Journalisten, politischen Analysten, Videoclip Premiere usw.! Dies hier ist die Ankündigung für die Berlin-Show am 2. November 2018 in Urban Spree! Die gesamten Einnahmen der Nacht werden verwendet, um Familien in Not zu helfen. Mehr in Kürze.

Veranstaltung bei Facebook https://bit.ly/2RiQIPt

