Gestern Abend im Marx-Engels-Zentrum in Charlottenburg: Diskussionsveranstaltung zu #Aufstehen. 35 Interessierte, viel Wohlwollen, viel Hoffnung, große Erwartungen, auch konstruktive Kritik und gute Hinweise. Eine sehr motivierende Veranstaltung. Hat viel Spaß gemacht! Danke an Marianna Schauzu und Andreas Wehr für die Einladung.

