Ein schmutziger Krieg. Syrien werden seit Jahren Giftgasangriffe auf die eigene Bevölkerung vorgeworfen. Untersuchungen haben die Regierung Assad jedoch in aller Regel entlastet. Mediale und politische Propagandaschlacht (Hintergrund)

Warum hätte Präsident Assad diese Reaktion riskieren sollen? Und mit welchen Chemiewaffen, waren die syrischen Bestände doch laut der OPCW komplett vernichtet worden? Auch diese Fragen bleiben unbeantwortet.

https://www.hintergrund.de/politik/welt/ein-schmutziger-krieg/

