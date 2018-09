Aufstehen Leipzig – Dreistündige Veranstaltung in überfülltem Saal

Gesprächsleitung: „Aufstehen“-Mitgründers und ehemaligen Rektors der Universität Leipzig, Prof. Dr. Ing. Cornelius Weiss (SPD).

Linken-Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann kündigte Teilnahme Sahra Wagenknechts an einer Großkundgebung in Leipzig an.

Ziel aller geplanten Aktionen sei es zunächst, weitere Mitglieder für die „Aufstehen“-Bewegung zu gewinnen, betont Berlin-Koordinator Wolfgang Zarnack.

https://www.l-iz.de/politik/engagement/2018/09/Sammelbewegung-Aufstehen-startete-in-Leipzig-mit-einem-rappelvollen-Saal-235257

