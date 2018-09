Abschlusserklärung anlässlich des Treffen des Weltfriedensrates für die Americas und die Karibischen Staaten

http://www.wpc-in.org/news

Moca, Dominikanische Republik – 12. bis 13. September 2018

Das Kontinentale Treffen der Friedensorganisationen, die dem Weltfriedensrat (WPC) in der Region Nord- und Südamerika und der Karibik angeschlossen ist, fand am 12. und 13. September 2018 in Moca, in der Dominikanische Republik, unter der Präsidentschaft von Socorro Gomez, WPC-Präsident, statt. Unter Teilnahme des Regionalkoordinator Silvio Platero und Vertretern von Friedensorganisationen aus 10 Ländern des Kontinents.

An diesem wichtigen zweijährlichen Treffen nahmen Friedensaktivisten der Dominikanischen Union der Journalisten für den Frieden (UDPP, das spanische Akronym) teil, Gastgeberorganisation des Treffens; der kanadische Friedenskongress (CPC); die Bewegung für Frieden, Solidarität und Souveränität Argentiniens (MOPASSOL); der Friedensrat von Brasilien (Cebrapaz); die kubanische Bewegung für Frieden und Souveränität der Völker (Movpaz); der Friedensrat der Vereinigten Staaten (USPC); die Mexikanische Bewegung für Frieden und Entwicklung (MOMPADE) und der Friedensrat von Guyana. Delegierte aus Chile und Puerto Rico nahmen ebenfalls an dem Treffen teil.

Das Treffen billigte den Bericht des Regionalkoordinators, der die Arbeit zur Förderung des Friedens auf dem Kontinent seit dem letzten Treffen im Juli 2016 in Toronto, Kanada, zusammenfasste. Es wurde begrüßt, dass vielfältige und unterschiedliche Aktionen und Initiativen der Denunzierung und sozialen Mobilisierung von den Organisationen während dieser zwei Jahren des harten Kampfes gegen die Strategien des Imperialismus und seiner NATO-Verbündeten durchgeführt wurden, die hartnäckig versuchen, ihre geopolitische und wirtschaftliche Ordnung in der Welt und besonders auf diesem Kontinent durchzusetzen.

Jede der an dem Treffen teilnehmenden Friedensorganisationen legte ihren Bericht über die in diesem Zeitraum vorgelegten Aktivitäten vor und informierte ausführlich über ihre Maßnahmen zugunsten des Friedens in ihrem eigenen Land und auf dem gesamten Kontinent.

Die Bedeutung des WPC-Treffens in Sao Luis, Bundesstaat Maranhao, Brasilien, im November 2016 für die Koordinierung des Kampfes für Frieden auf weltweiter und kontinentaler Ebene wurde ebenfalls hervorgehoben. Das Treffen hatte eine große Anzahl von Organisationen aus mehreren Weltregionen, die erneut die Verurteilung des Imperialismus und seiner NATO-Verbündeten sowie die imperialistischen Aggressionen in verschiedenen Teilen des Planeten bekräftigten.

Dieses kontinentale Treffen billigte mit Genugtuung die Feier der Vierten Trilateralen Konferenz der Friedensorganisationen Nordamerikas, die dem WPC angeschlossen ist, und zeichnete ein fruchtbares Gleichgewicht der seit dem letzten Treffen in Toronto, Kanada, im Juli 2016 durchgeführten Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang haben der kanadische Kongress für den Frieden, der Friedensrat der Vereinigten Staaten und die mexikanische Bewegung für Frieden und Entwicklung erneut die Leitlinien ihres Handelns ausgearbeitet und verabschiedet und Initiativen gegen den Krieg und den Imperialismus in einer Region mit hoher geografischer Lage mobilisiert und die strategische Bedeutung für das Schicksal der Menschheit hervorgehoben.

Die Teilnehmer des kontinentalen Treffens bestätigten die komplexe internationale Situation der Welt aufgrund der Beständigkeit und Entwicklung von Elementen, die dem Frieden und der globalen politischen Stabilität entgegenstehen. An erster Stelle steht die wachsende imperialistische Aggressivität, die heute durch eine ultrakonservative Regierung in Washington gestärkt wird, die ihre Weltherrschaft durch verstärkte Interventionspolitik und Einmischung in die Angelegenheiten anderer Nationen fortsetzt. Dieser neue wirtschaftliche und kommerzielle Protektionismus droht mit dem Ausbruch eines Handelskriegs mit China, und mit verstärktem Chauvinismus zielt er darauf ab, den hegemonialen Ansprch der USA zu verstärken.

Es wurde vereinbart, dass das bestehende Modell für wirtschaftliche Entwicklung entweder gescheitert ist oder sich als ineffektiv erwiesen hat und dass eine wissenschaftliche, realistische, auf die Menschen ausgerichtete Entwicklungsstrategie auf der Grundlage nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung, Gerechtigkeit, sozialer und wirtschaftlicher Gerechtigkeit erforderlich ist.

Man bekundete ebenfalls ihre Ablehnung gegenüber dem wachsenden und unaufhörlichen Anstieg des Militärhaushalts der Vereinigten Staaten und der NATO, die nach militärischer Überlegenheit trachten, sich auf den Cyberspace zu erstrecken droht und auf der Verbreitung und Modernisierung des Nukleararsenals zählt.

In diesem Zusammenhang ist die Reorganisation und Öffnung neuer ausländischer Militärstützpunkte und -anlagen in mehreren Weltregionen ein wesentliches Element der imperialistischen globalen Strategie der Herrschaft und Verletzung der Souveränität der Länder, in denen sie sich diese Militärbasen befinden.

Aus dieser Perspektive gehört die permanente Androhung und Verhängung von Sanktionen gegen Russland und den Iran zu der aggressiven Politik, die die Welt bis an die Grenzen eines neuen Weltkriegs treibt.

Das Treffen zeigte Sympathie und volle Unterstützung für die Schaffung einer globalen Kampagne gegen ausländische Militärstützpunkte und die WPC-Erklärung des Welttages gegen ausländische Militärstützpunkte.

Die erste internationale Konferenz gegen die Militärstützpunkte der USA und der NATO, die im kommenden November in Dublin stattfindet, wird für die globale Friedensbewegung ein bedeutender Moment sein, um einen globalen Kampf gegen die Kernstiftung der imperialistischen Herrschaft der USA und der NATO zu führen und eine wichtige Gelegenheit, eine globale Kampagne gegen diese Grundlagen zu mobilisieren.

Die Teilnehmer wiederholten ebenfalls die Forderung nach Abschaffung der NATO.

Sie wiederholten auch ihre stärkste Ablehnung gegenüber der imperialistischen Politik im Nahen Osten, die auf die Schaffung eines neuen geopolitischen Gebietes in diesem Gebiet gerichtet war, im Einklang mit ihren Interessen, Israel zu bevorzugen, und nicht die Schaffung eines Staates Palästina mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. sowie die Destabilisierung Syriens und der islamischen Revolution im Iran zu erreichen.

Die auf dem Treffen anwesenden Gruppen äußerten auch ihre große Besorgnis über die Ausweitung und Stärkung der imperialistischen und oligarchischen Politik in Lateinamerika und der Karibik gegen die fortschreitenden politischen Prozesse, die seit mehr als einem Jahrzehnt ihren Völkern unermesslichen sozialen Fortschritt gebracht haben, die den Fortschritt eines günstigen Prozesses der regionalen Integration in Solidarität ohne die Teilnahme der Vereinigten Staaten hervorbrachte.

Der Gebrauch offener oder verschleierter Methoden des politischen, wirtschaftlichen und medialen Krieges sowie die grobe politische Manipulation der Justiz sind immer präsenter in den imperialen Absichten, diese fortschrittlichen Prozesse zu neutralisieren und rückgängig zu machen, einschließlich der militärischen Bedrohung und sogar des Attentats auf die nationalen Führer. Die Stärkung der Südkommando-Kapazitäten mit ihrem Militärstützpunktnetz sowie die Reaktivierung der 4. Flotte sind fester Bestandteil dieser Strategie.

In dieser Hinsicht wurde die größtmögliche Solidarität mit den Völkern Argentiniens, Brasiliens, Nicaraguas und Venezuelas ausgedrückt, die sich gegenwärtig der aggressiven Politik des Imperialismus und der nationalen Oligarchien gegenübersehen, die vorübergehend die Regierungen einiger dieser Länder anführen.

Besonders stark war die Forderung der Delegierten, den Führer der brasilianischen Arbeiterpartei, Luis Inacio Lula da Silva, aus dem Gefängnis freizulassen und ihre Unterstützung für sein Recht auf freie Teilnahme an den nationalen Wahlen im kommenden Oktober zu bekräftigen.

Sie forderten ebenfalls die Einstellung der Aggressionen gegen die bolivarianische Nation Venezuela und äußerten ihre stärkste Ablehnung des Attentats auf den demokratisch gewählten Präsidenten Nicolás Maduro Moros.

Sie bekundeten auch ihre feste Solidarität mit dem Volk und der Regierung von Nicaragua und verteidigten ihr Recht auf Frieden und freie Entschlossenheit ohne ausländische Einmischung.

Die Machtübernahme einer neuen konservativen Regierung in Kolumbien schafft Erwartungen in Bezug auf die Zukunft der Friedensverträge, die von der früheren Regierung und der FARC-EP zu jener Zeit unterzeichnet wurden, in Übereinstimmung mit den Erklärungen des neuen Staatschefs während des Wahlkampfes er zum Präsidenten der Republik. In dieser Hinsicht forderte das Treffen die kolumbianischen Behörden dazu auf, die erzielten Vereinbarungen zu respektieren, ethnische Abkommen einzubeziehen und die brutalen Ermordungen von sozialen Führern und ehemaligen Guerillamitgliedern der Gemeinschaft zu stoppen sowie die Freiheit von Jesus Santrich zu fordern und den Verhandlungsprozess mit der ELN fortzusetzen, um zur Schaffung eines endgültigen und dauerhaften Friedens in dieser Nation zu kommen.

Im Hinblick auf Kuba bekräftigten die Teilnehmer des Treffens die globale Forderung nach Beendigung der Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade, die die Vereinigten Staaten seit mehr als 50 Jahren gegen das kubanische Volk verhängt hatten, und forderten erneut die Rückgabe der illegal besetzten Gebiete des Territoriums von Guantánamo an Kuba.

Das Regionaltreffen bekundete seine Solidarität mit dem argentinischen Volk in seinem legitimen Recht auf Souveränität über doe Falkland Inselgruppe (Malvinas), Südgeorgien und Südliche Sandwichinseln und verurteilte die verstärkte britische Militärpräsenz in dieser Region.

Die Vertreter der Friedensorganisationen beglückwünschten das mexikanische Volk und zeigten sich zufrieden mit dem Sieg der progressiven politischen Kraft MORENA, die von Andrés Manuel López Obrador, dem gewählten Präsidenten der aztekischen Nation, angeführt wurde und echte Hoffnungen auf soziale Veränderungen setzt.

Es wurde auch wiederholt die Denunziation gegen die Dauerhaftigkeit einer kolonialen Situation in der karibischen Subregion und insbesondere in Puerto Rico angeprangert, das weiterhin von den Vereinigten Staaten untergeordnet ist. Gleichzeitig äußerten man die größte Solidarität mit dem Kampf des puertoricanischen Volkes zur Erlangung von Unabhängigkeit und Souveränität.

Der Abbau aller ausländischen Stützpunkte und militärischen Einrichtungen in der Region wurde ebenfalls gefordert.

In seinem Bemühen, den Frieden und die Sicherheit auf dem Kontinent zu erhalten, forderte das Treffen die Fortsetzung und Fortsetzung der laufenden bilateralen und multilateralen Verhandlungen über territoriale und migrationsbedingte Unterschiede in der Region. In der gegenwärtigen Situation der konservativen Restauration in Lateinamerika und der Karibik, die große Risiken für Frieden und politische Stabilität in der Region birgt, bekräftigten die Teilnehmer die volle Gültigkeit der Proklamation von Lateinamerika und der Karibik als Friedenszone, die von allen Staatsoberhäuptern gebilligt wurde von Staat und Regierung der Region auf dem 2. Gipfeltreffen der Gemeinschaft Lateinamerikanischer und Karibischer Staaten (CELAC) im Januar 2014.

Die auf dieser Tagung vereinbarten Grundsätze der Achtung der Identität, Unabhängigkeit und Souveränität aller Nationen werden fortgeführt als essentielle politische Bastion zur Verteidigung und Erhaltung des Friedens auf unserem Kontinent zu existieren.

Auf dem Treffen wurde die bevorstehende kubanische Feier zweier internationaler Ereignisse von großer Bedeutung für den Frieden in der Region im gegenwärtigen politischen Kontext der Konfrontation mit der neuen Strategie der imperialistischen Herrschaft erwähnt: das zweite internationale Seminar „Realitäten und Herausforderungen der Proklamation von Lateinamerika und die Karibik als Zone des Friedens „, das vom 19. bis 21. September 2018 in Havanna stattfindet, und das 6. Internationale Seminar für Frieden und die Abschaffung ausländischer Militärstützpunkte, das vom 4. bis zum 4. Mai 2019 in Guantánamo stattfinden wird.

Teilnehmer an diesem Friedenstreffen auf dem amerikanischen Kontinent haben mit Genugtuung die Absicht der Mexikanischen Bewegung für Frieden und Solidarität begrüßt, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, das nächste Gipfeltreffen 2020 in Mexiko zu veranstalten.

Am Ende des Treffens bekundeten die Vertreter der Friedensorganisationen des Kontinents ihre Anerkennung und Dankbarkeit gegenüber der Dominikanischen Union der Journalisten für den Frieden für ihre effektive Rolle als Gastgeber des Treffens.

Moca, Dominikanische Republik, 13. September 2018

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge