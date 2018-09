Medea Benjamin zeigt Amerika, wie echter Widerstand aussieht – von Caitlin Johnstone

CodePink-Aktivistin Medea Benjamin:

„Das ist das Lächerlichste, was ich je gesehen habe“, rief Benjamin aus, während das Sicherheitspersonal daran arbeitete, sie von der Bühne zu holen. „Die Weltgemeinschaft will den iranischen Atomvertrag einhalten. Unsere Verbündeten – die Deutschen, die Franzosen, die Briten – wollen an diesem Deal festhalten. Die Weltgemeinschaft will den Deal einhalten. Lassen Sie uns über normale Länder sprechen. Lassen Sie uns über Saudi-Arabien sprechen. Sind das unsere Verbündeten? Sie sind die größte Bedrohung für die Weltgemeinschaft. Und lass uns reden – Sie tun mir weh. Sie tun mir tatsächlich weh – Ich möchte fragen: Glauben Sie, dass diese Sanktionen dem Regime schaden, oder schaden sie dem iranischen Volk? Sie schaden dem iranischen Volk. Sie plädieren für einen Krieg mit dem Iran. Wie ist der Krieg mit dem Irak ausgegangen? Ihr tut genau das Gleiche, was wir im Falle des Irak getan haben. Wir wollen keinen weiteren Krieg im Nahen Osten. Mal sehen, was ist aus dem Irak geworden? Wie ist Libyen geworden? Wir lassen das syrische Volk leiden. Und wie kannst du es wagen, das Thema Jemen anzusprechen? Es ist das saudische Bombardement, das die meisten Menschen im Jemen umbringt. Also lasst uns ehrlich werden. Kein Krieg mehr! Frieden mit dem Iran!“

den ganzen Artikel hier lesen:

https://www.theblogcat.de/uebersetzungen/medea-benjamin/

