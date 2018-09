Globale Zensur und Militarisierung des Internets. Internet kehrt zu seinem ursprünglichen Geist als Kontrollprojekt zurück (amerika21)

Senatoren wie Chris Murphy haben darauf hingewiesen, dass das „Überleben der US-Demokratie von der Fähigkeit abhängt, die Lügenkampagne gegen ihre Nation aus dem Netz zu nehmen“ ‒ und diese Aussagen kommen aus einem Kongress, der weitgehend von der Rüstungsindustrie finanziert wird. Diese Industrie ist daran interessiert, dass die „russische Bedrohung“ auf der Tagesordnung bleibt, um, dem Ex-General Richard Cody zufolge, (Vizepräsident von L-3 Communications, dem siebtgrößten Militärauftragnehmer des Landes) mehr Waffen an die europäischen Länder zu verkaufen.

den ganzen Artikel hier lesen:

https://amerika21.de/analyse/212595/zensur-miliraisierung-internet

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge