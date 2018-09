Vergangene Woche verkündete der Republikaner Justin Amash per Twitter, dass der Brief von 40 Demokraten und sechs Republikanern versandt wurde, um den Präsidenten daran zu erinnern, dass die Verfassung von ihm verlangt, die Zustimmung des Kongresses einzuholen, bevor er eine offensive Militäraktion in Syrien oder anderswo anordnet.

weiterlesen:

https://deutsch.rt.com/international/76445-angriff-auf-syrien-erfordert-genehmigung-abgeordnete-erninnern-an-us-verfassung/

