Nach dem Attentat auf eine Militärparade am Samstag in der Stadt Ahwas hat der Iran den Westen wegen seiner verhaltenen Reaktion kritisiert. »Wieso wird solchen Anschlägen in Europa soviel Aufmerksamkeit geschenkt, aber nicht anderswo«, fragte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi der Homepage seines Ministeriums zufolge am Sonntag.

weiterlesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/340367.iran-teheran-gibt-westen-mitschuld.html

