7. Internationales Uranium Film Festival in Berlin vom 9. – 14. Oktober 2018 (Zeiss-Großplanetarium und Kino in der Kulturbrauerei)

Programm des 7. Internationalen Uranium Film Festivals in Berlin vom 9. – 14. Oktober 2018 im Zeiss-Großplanetarium sowie im Kino in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg. Sieben Filmemacher kommen aus den USA, Japan und Großbritannien nach Berlin: Justin Clifton, Brittany Prater, Tony West, Mikel Iriarte, Lise Autogena, Takuya Moriyama und Ramsay Cameron. Ein Begleitprogramm mit Ausstellungen und Vorträgen rundet das Festival ab.

http://uraniumfilmfestival.org/de/uranium-film-festival-berlin-2018-programm

