US-Friedensbewegung ruft dazu auf mutige Schritte in Richtung Frieden und Wiedervereinigung in Korea zu unterstützen. September-Veranstaltungen in NYC und LA 

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un und der südkoreanische Präsident Moon Jae-in veranstalteten am 18. und 20. September einen zweiten historischen Gipfel. Sie stimmten einigen wichtigen Schritten zu, die dem aufkeimenden Friedensprozess auf der Halbinsel neue und dringend benötigte Energie zuführen werden.

Im Folgenden finden Sie Veranstaltungen, bei denen Menschen in den USA sich mit dem koreanischen Volk solidarisch zeigen können, wenn es darum geht, die ungerechte, von den USA aufgezwungene Teilung ihres Landes zu überwinden.

Globales Friedensforum zu Korea

29. bis 30. September

Columbia Universität, New York City

„Frieden und Wohlstand in Korea und der Welt“ wird vom Globalen Friedensforum 2018 des Koreanischen Organisationskomitees ausgerichtet. Der Aktivist der ANSWER Koalition Derek Ford wird am 29. September um 15:00 Uhr sprechen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte coc21cir@gmail.com.

Los Angeles, CA: Kundgebung zur Unterstützung der koreanischen Friedensdelegation

Samstag, 22. September

16.00 Uhr

Wilshire / Weststation in Los Angeles, CA

Das Ende des Koreakrieges muss endlich mittels eines Friedensvertrages erklärt werden, und alle Sanktionen gegen Nordkorea müssen aufgehoben werden! Friedensvertrag jetzt!

http://www.answercoalition.org/upcoming_events_to_support_kim_moon_s_bold_moves_towards_peace_and_reunification_in_korea

