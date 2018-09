Mitten im feinen Berlin-Mitte, nahe der Weinmeisterstraße, wo sich Designershops aneinanderreihen, gibt es einen Laden, der komplett aus der Reihe fällt: Das „Anti War Café“.

weiterlesen

https://www.bild.de/regional/berlin/berlin/in-der-verschwoerungshoehle-56746252.bild.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge