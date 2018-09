Ludger Vollmers #Aufstehen gegen die eigene Biographie – Der Krieg gegen Jugoslawien wurde 1999 so wie der heutige Krieg gegen Syrien mit identischen Begründungen gerechtfertigt

1999

„Wir Grünen mußten erleben, daß unser Pazifismus von einem Verbrecher und Staatsterroristen systematisch einkalkuliert wurde. Er wollte uns gegen unseren eigentlichen Willen funktionalisieren, faktisch zu Kollaborateuren machen, indem er unsere Weigerung, Waffengewalt einzusetzen zum strategischen Element seiner Vernichtungspolitik machte. Wenn aber verbrecherische Kräfte unsere Friedfertigkeit gegen unsere Menschlichkeit bewußt ausspielen wollen, kann für uns politische Pazifisten der Punkt erreicht sein, wo sich unsere Friedfertigkeit erschöpft hat.“

http://www.glasnost.de/kosovo/volmer.html

