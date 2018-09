18.09.2018

Die Parubij-Saga geht weiter: Zunächst gaben die Merkel-Sprecher vor, die Hitler-verherrlichenden Äußerungen des ukrainischen Parlamentspräsidenten nicht zu kennen. RT fragte erneut nach und nun legt die Antwort die ganze Doppelmoral der Bundesregierung offen.

https://deutsch.rt.com/inland/76234-bpk-auswartiges-amt-greift-zur-luege-rechtsradikaler-parlamentsprasident-ukraine/

