Sonntag, den 30.9.: Auftaktveranstaltung für die Berliner #Aufstehen-Unterstützer/innen

Am Sonntag, den 30.9., gibt es eine Auftaktveranstaltung für die Berliner #Aufstehen-Unterstützer/innen um 16 Uhr im Varieté-Saal der Ufa-Fabrik, Viktoriastraße 10-18, nahe U-Bahnhof Ullsteinstraße. Nähere Infos zum Ablauf und zur Anmeldung folgen demnächst. Am Dienstag, den 9.10., trifft sich #Aufstehen Steglitz-Zehlendorf um 18:30 Uhr in der „Hellenischen Gemeinde“, Mittelstraße 33, nahe S-Bahnhof Rathaus Steglitz. Und am Montag, den 15.10., trifft sich #Aufstehen Tempelhof um 18:30 Uhr in der sog. „Spukvilla“ 😉 der Arbeiterwohlfahrt (AWO), Albrechtstraße 110, nahe U-Bahnhof Kaiserin-Augusta-Straße.

