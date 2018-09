Mit einer Kundgebung hat sich eine Berliner Gruppe der Sammlungsbewegung „Aufstehen“ am Montag gegen Bundeswehreinsätze gegen Syrien zu Wort gemeldet. Auf einem zentralen Platz in der Hauptstadt haben die Teilnehmer die Dämonisierung Russlands und Syriens angeprangert und eine deutsche Friedenspolitik eingefordert.

den ganzen Artikel hier lesen:

https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20180917322348628-krieg-einsatz-syrien-aufstehen/

