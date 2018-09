Keine Operation in Idlib, Details werden mit Syrien abgestimmt – Russlands Verteidigungsminister Schoigu (Sputniknews)

https://de.sputniknews.com/politik/20180917322346047-schoigu-idlib-operation-syrien/

17.09.2018



Laut dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu wird es im syrischen Idlib keine militärische Operation geben.

Auf die Frage, ob es stimme, dass es in Idlib keine Operation geben werde, antwortete Schoigu mit „Ja“.

Auf die Frage, ob Damaskus bereit sei, die Operation zu verschieben, antwortete der Verteidigungsminister: „In den nächsten Stunden werden wir mit ihnen alle Stellungen abstimmen, die wir in diesem Dokument niedergeschrieben haben“. Schoigu zeigte dabei ein Memorandum zu Idlib, das er und der türkische Verteidigungsminister unterzeichnet haben.

