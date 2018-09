Memorandum an den US-Präsidenten: Moskau hat beim Pokern um Syrien den Einsatz erhöht (Veteran Intelligence Professionals for Sanity VIPS)

Betreff: Moskau hat beim Pokern um Syrien den Einsatz erhöht

Herr Präsident,

wir befürchten, dass Sie nicht ausreichend über die Zunahme der Feindseligkeiten im Nordwesten Syriens informiert wurden und deshalb nicht wissen, dass syrische Streitkräfte mit russischer Unterstützung einen Großangriff gestartet haben, um das von Kämpfern der Al-Nusra-Front, der Al-Qaida und des ISIS besetzte Gouvernement Idlib zurückzuerobern.

Die Syrer werden mit ziemlicher Sicherheit erfolgreich sein, wie sie das schon Ende 2016 in Aleppo waren. Wie in Aleppo wird es auch in Idlib zu unbeschreiblichen Massakern kommen, wenn den Aufständischen nicht endlich jemand unmissverständlich klarmacht, dass ihre Sache verloren ist.

Und dieser Jemand sind Sie. Die Israelis, die Saudis und andere, die wollen, dass die Kämpfe andauern, hetzen die Aufständischen mit der Behauptung auf, Sie, Herr Präsident, würden die Streitkräfte der USA einsetzen, um ihnen in Idlib zur Hilfe zu kommen, und vielleicht auch Damaskus gleich mitbombardieren lassen. Wir glauben, dass auch Ihre führenden Berater den Aufständischen diesbezügliche Versprechungen machen, um den von Ihnen beabsichtigen Truppenabzug aus Syrien zu hintertreiben, weil diese einen weiteren endlosen Krieg führen wollen.

Dieses Mal gibt es aber einen großen Unterschied.

Hier weiterlesen: http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP12818_170918.pdf

Übersetzung von Wolfgang Jung des englischen Originals erschienen auf: https://consortiumnews.com/2018/09/09/moscow-has-upped-the-ante-in-syria/

