Ein Buch beleuchtet die deutsch-russischen Energiebeziehungen der letzten 60 Jahren. Neben der Erkenntnis, dass vom Kalten Krieg bis heute russisches Erdgas immer stabil nach Deutschland floss, ist verblüffend, dass auch der Widerstand der USA mit Embargos und Sanktionen immer gleichen Mustern folgte.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge