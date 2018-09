Engler: „Wir versuchen eine Fokusveränderung in der öffentlichen Debatte über Ostdeutschland zu erzielen.“ Gespräch zwischen Jana Hensel und Wolfgang Engler“ Der Kollaps der ostdeutschen Gesellschaft war umfassend“ (Deutschlandfunk)

Moderation: Christian Rabhansl

Wer über den Osten nachdenkt, landet bei der DDR. Falsch, sagen Jana Hensel und Wolfgang Engler. Der Schlüssel zum Verständnis der ostdeutschen Gesellschaft sei die Nachwendezeit – die Überschattung der Demokratieerfahrung durch die Erfahrung der Brüchigkeit.

Hier weiterlesen: https://www.deutschlandfunkkultur.de/gespraech-zwischen-jana-hensel-und-wolfgang-engler-der.1270.de.html?dram:article_id=428203

Siehe im Artikel auch den Link zum Anhören des ausführlichen Gesprächs

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge