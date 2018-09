Der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein deutsche Amtskollege Heiko Maas geben in Berlin eine gemeinsame Pressekonferenz. Zuvor hatten sie sich zu einem Gespräch getroffen, bei dem auch die Idlib-Offensive der syrischen Armee sowie eine mögliche Beteiligung Deutschlands an Militärschlägen gegen Syrien besprochen worden sein soll. RT Deutsch zeigt die Presseveranstaltung im Live-Stream (Sprache: Deutsch)

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge