Sputniknews interviewt mutmaßliche Skripal-Attentäter

In einem Exklusivinterview mit Sputnik und RT schilden die beiden im Fall Skripal von London verdächtigten Russen ihre Version der Geschichte. Sie beantworten darin Fragen danach, wer sie sind und was sie Anfang März 2018 im britischen Salisbury gemacht haben.

weitere Infos

https://de.sputniknews.com/trend/interview-mit-skripal-verdaechtigen/

https://de.sputniknews.com/panorama/20180913322302711-simonjan-interviewt-petrow-und-boschirow/?utm_source=de_newsletter_links&utm_medium=email

