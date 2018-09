Eine Spur giftiger Propaganda zieht sich dieser Tage durch die Medien. Alles deutet auf eine große Provokation hin. Wie in den Tagen vor dem Irakkrieg. Es riecht nach Krieg.

