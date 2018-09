45 Jahre Gedenken an den 11. September 1973 – Teil 1: Unidad Popular

Seit dem Jahr 2001 verbinden die Menschen mit dem „11. September“ die Terroranschläge in den USA. Es gibt aber auch noch einen „anderen 11. September“: Vor 45 Jahren putschten die USA in Chile den linken Präsidenten Salvador Allende aus dem Amt.

von Felix Duček

45 Jahre? Ach ja, da war doch noch was, schon lange vor 9/11! Nach rund 1.000 Tagen Amtszeit der frei und demokratisch gewählten Regierung der Unidad Popular (UP) in Chile wurde ihr Präsident, der Sozialist und Arzt Dr. Salvador Allende Gossens in seinem Amtssitz, dem Präsidentenpalast La Moneda in Santiago de Chile von putschenden Generälen unter Führung des von General Augusto Pinochet und unter Anleitung und Planung des US-Geheimdienstes CIA aus dem Amt gebombt.

Der Tag sollte – auch neben dem Einsturz der Twin Towers (WTC 1 und WTC 2) in New York 28 Jahre später – ganz gewiss in Erinnerung behalten werden. Denn beide Ereignisse kann man in einigen Aspekten einander gegenüberstellen. Während viele Vermutungen um all die Ungereimtheiten der Angriffe durch Zivil-Flugzeuge, u.a. auf WTC 1 und WTC 2, und des ominösen Zusammensackens des abseits stehenden WTC 7 ohne ein Flugzeug als Verschwörungstheorie abgetan werden, brüstet sich noch heute ohne Scham die US-Administration, dass der Putsch in Chile gegen eine rechtmäßige Regierung durchaus eine hausgemachte, nahezu perfekt inszenierte Verschwörung war. Verschwörungstheorien müssen eben durchaus nicht immer verschrobene Theorien sein. Nur leider bekennen sich die Verschwörer oft nicht so schamlos zu ihrer Perfidie.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/amerika/75899-45-jahre-gedenken-an-11-september/

45 Jahre Gedenken an den 11. September 1973 – Teil 2: Der Putsch

Am 11. September 1973 um 8 Uhr geben die Putschisten ihre Tarnung auf und verkünden über rechtsgerichtete Rundfunksender ihre „Proklamation der Militärregierung“:

„Wir verlesen die Erklärung der Militär-Junta: 1. Dass der Herr Präsident der Republik sofort seinen hohen Posten an die Streitkräfte und Carabineros abgeben muss. 2. Dass die Streitkräfte und das Corps von Carabineros von Chile sich darin einig sind, die historische und verantwortungsvolle Aufgabe zu beginnen, für die Befreiung des Vaterlandes vom marxistischen Joch und die Wiederherstellung der Ordnung und der Verfassungsrechtlichkeit zu kämpfen. Unterzeichnet: Augusto Pinochet Ugarte, Armeegeneral, Oberkommandierender des Heeres, Dorivio Merino Castro, Admiral, Oberkommandierender der Marine, Gustavo Di Guzman, General der Luftwaffe, Oberkommandierender der Luftstreitkräfte von Chile, und Cesar Mendoza Gran, General, Generaldirektor der Carabineros von Chile.“

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/amerika/75956-45-jahre-gedenken-an-11-september/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge