Bremer Friedensforum warnt vor Eskalation des Syrien-Krieges unter deutscher Beteiligung / Ministerin von der Leyen muss zurücktreten

Das Bremer Friedensforum schließt sich den Forderungen Papst Franziskus‘ an, der vor einem Militärschlag gegen die syrische Regierung warnt und alle Konfliktparteien dazu aufruft, Menschenrechte zu achten und die Sicherheit der Zivilbevölkerung in Idlib zu wahren.

„Wir appellieren an die Bundesregierung und die bremischen Bundestagsabgeordneten, nach konstruktiven Lösungen für den Konflikt in Syrien zu suchen. Deutsche Politiker müssen sich für den Einsatz gewaltfreier und ziviler Mittel zum Stopp der Gewalt einsetzen. Statt völkerrechtswidrige Militärschläge zu erwägen, sollte die Bundesregierung nachhaltige Friedensprozesse fördern und in den Wiederaufbau des Landes investieren“, so der Sprecher*innenkreis des Friedensforums.

Sollte es erneut zu einer völkerrechtswidrigen Beteiligung der Bundesregierung an einem Kriegseinsatz kommen, ruft das Bremer Friedensforum im Rahmen der bundesweiten Friedensbewegung zum Protest auf den Straßen und Plätzen auf – auch in der Hansestadt.

den ganzen Artikel hier lesen

https://www.bremerfriedensforum.de/1044/press/Bremer-Friedensforum-warnt-vor-Eskalation-des-Syrien-Krieges-unter-deutscher-Beteiligung-Ministerin-von-der-Leyen-muss-zuruecktreten/

