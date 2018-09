Die russischen Medien werden den Kampf mit dem Westen um Informationen – aus westlicher Sicht ein „Informationskrieg“ – nicht verlieren. Dessen ist sich der Chef der russischen Medienagentur „Rossiya Segodnya“, Dmitri Kisseljow, sicher. Er nennt das entscheidende Kriterium für den russischen Sieg.

Mehr hier: https://de.sputniknews.com/politik/20180912322293977-rossiya-segodnya-informationskrieg-westen/?utm_source=de_newsletter_links&utm_medium=email

