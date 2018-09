Türkische Truppen maschieren in Idlib ein

Noch bevor die syrische Armee ihre Offensive zur Vertreibung der islamistischen Terroristen aus Idlib überhaupt beginnen konnte, versuchen andere schon, Fakten zu schaffen. Die Türkei konnte Syrien und Russland allem Anschein nach nicht von der Rückeroberung Idlibs abbringen und lässt es jetzt offenbar auf eine bewaffnete Auseinandersetzung mit beiden Staaten ankommen.

Angesichts von Berichten, wonach das für den beabsichtigten Giftgasanschlag der Terroristen – der der syrischen Regierung in die Schuhe geschoben und so als Angriffsgrund verwendet werden soll – benötigte Chlorgas unter den Augen der türkischen Armee (und wahrscheinlich sogar von dieser selbst) an uigurische Terroristen in deren Trainingscamp in Syrien geliefert wurde (1), stellt sich auch die Frage, ob die Türkei hier in Abstimmung mit der Kriegskoalition USA / Frankreich / Großbritannien handelt, oder aber „nur“ ihre eigenen völkerrechtswidrigen Eroberungspläne bezüglich Syriens weiter vorantreiben will. Die Friedensbewegung in Deutschland muss sich außerdem darauf einstellen, dass Frau von der Leyen die kriminellen Aktionen der genannten Kriegsverbrecher militärisch unterstützen will bzw. könnte.

Anmerken möchte ich noch, dass die „Tagesthemen“ gestern einen Beitrag über die Repression gegen Uiguren in China brachte. Inhalt und (vor allem) Zeitpunkt dieser Ausstrahlung deuten möglicherweise darauf hin, dass „die“ Uiguren aus der (potentiellen) medialen Schusslinie genommen werden oder aber zumindest von den terroristischen Aktivitäten der turkmenisch-uigurischen islamistischen Kämpfer in Syrien abgelenkt werden soll. Vielleicht werden diese „Freiheitskämpfer“ in den westlichen Medien ja demnächst in ähnlicher Weise glorifiziert wie die „Weißhelme“, jene „hochkriminellen Schmierenkomödianten“, die „die auf Kurzfilme in Sachen Vortäuschung von Chemiewaffenangriffen spezialisierte Schauspielabteilung der Terroristen“ (Jürgen Cain Külbel) darstellen.

(1): Nähere Informationen dazu im Artikel Chemiewaffen in Syrien“: Westliche Terrorachse bereitet False Flag-Operation in Idlib vor (dessen Lektüre ich nur empfehlen kann). Heinz Eckel

Türkische Truppen maschieren in Idlib ein

11.Sept., 17:39

Idlib (ParsToday/Al-Masdar) – Der Nachrichtenseite Al-Masdar zufolge hat die türkische Armee eine Großoffensive auf Idlib gestartet und ist hierzu in die gleichnamige Provinz einmarschiert.

Den Terroristengruppen zugehörige Nachrichtenquellen berichteten, dass am Montagabend eine große Kolonne türkischer Truppen von der türkischen Provinz Hatai in die Stadt Harem im Norden der syrischen Provinz Idlib einmarschiert sei.

Laut der Nachrichtenagentur Al-Masdar kennen die Terroristen zwar nicht den genauen Zielort der türkischen Streitkräfte, jedoch würden die türkischen Soldaten samt ihrer modernden Militärausrüstungen wahrscheinlich im Grenzgebiet der Provinz Idlib stationiert.

Veröffentlichtes Bildmaterial zeige, dass die Türkei eine große Anzahl von Panzern, Militärfahrzeugen und mobile Artillerie in diese Provinz verlegt hat.

Zudem betonte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar am Montag, dass die Angriffe der syrischen Armee auf die Provinz Idlib gestoppt werden müssten.

Ohne auf die Folgen der fortwährenden Übergriffe der Terroristen in Idlib und anderen Provinzen einzugehen, behauptete er, dass die Anti-Terroroperation der syrischen Streitkräfte viele Opfer fordern werde.

Auch der türkische Staatspräsident nannte am Montagabend einen etwaigen Angriff der syrischen Regierung auf Idlib zur Vernichtung terroristischer und takfiristischer Gruppen, als besorgniserregend.

Die Provinz Idlib liegt im Nordwesten Syriens an der Grenze zur Türkei, und ist mit ihren fast 3 Millionen Einwohnern, für die Türkei von großer Bedeutung.

