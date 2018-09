YouTube sperrt Channels der syrischen Regierung (heise.de)

Es steht eine „Entscheidungsschlacht“ um Idlib an, die nicht nur das Ende der bewaffneten, großenteils dschihadistischen syrischen Opposition, die von vielen Seiten unterstützt wurden, nicht zuletzt durch die USA, die Türkei oder Saudi-Arabien, bedeuten könnte, sondern auch zu einer Aufteilung des Landes zwischen Damaskus und seinen Verbündeten sowie den USA und den SDF führen würde. Dass YouTube just in dem Augenblick die syrischen Sender sperrt, lässt vermuten, dass dahinter ein Wink der amerikanischen Regierung bzw. des Pentagon steht.

den ganzen Artikel hier lesen

https://www.heise.de/tp/features/YouTube-sperrt-Channels-der-syrischen-Regierung-4158485.html

