Weil sich der Rechtsanwalt Hans Deutsch erfolgreich für die Entschädigung jüdischer Opfer des Faschismus einsetzte, bekämpften ihn die alten Nazis in den Behörden der Bundesrepublik (junge Welt)

In dieser Woche erscheint im Verlag Das Neue Berlin Burkhart Lists Buch »Die Affäre Deutsch. Braune Netzwerke hinter dem größten Raubkunst-Skandal«. Der vornehmlich mit Wiedergutmachungsfällen betraute österreichische Rechtsanwalt Hans Deutsch (1906–2002) wurde 1964 festgenommen. Das Bundeskriminalamt warf ihm vor, im Fall des Wiedergutmachungsverfahrens des ungarischen Kunstsammlers Ferenc von Hatvany Beweise gefälscht zu haben. Deutsch saß 18 Monate in Untersuchungshaft und wurde schließlich nach einem mehrjährigen Rechtsstreit freigesprochen. Seine Karriere aber war zerstört. Wir dokumentieren im folgenden einen redaktionell bearbeiteten Auszug. Die Redaktion dankt Autor und Verlag für die freundliche Genehmigung zum Vorabdruck.

