Der 11. September 2001 / Gerechtigkeit für alle! 9/11 Veranstaltungen in Washington DC!

Die Suche nach der Wahrheit und nach Gerechtigkeit findet am 11. September statt.

Am diesjährigen 9/11 Jahrestag, dem 11. September gehen wir zurück in die Hauptstadt der USA, um die Suche nach der Wahrheit und nach Gerechtigkeit für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt fortzusetzen.

Alle sind eingeladen, an der „9/11 Gerechtigkeit für alle“ Kundgebung am 11. September 2018 um 14 Uhr, direkt vor dem Capitol der USA, teilzunehmen. Dann folgt ein Abend mit Vorträgen und Musik ab 18:30 Uhr bei Busboys und Poets.

Zwei Aktionen sind geplant: Um 10 Uhr werden wir vor dem Weißen Haus demonstrieren und Präsident Trump an sein Wahlversprechen erinnern, „herauszufinden, wer das World Trade Center wirklich zum Einsturz gebracht hat“. Dann um Uhr, nach der Kundgebung, werden wir alle zum US-Kongressgebäude gehen, wo wir Informationen über den Bobby McIlvaine Act zusammen mit unserer 9/11 Petition von 3000 Architekten und Ingenieuren an jedes Mitglied des Kongresses überreichen werden.

Redner während des Tages werden sein: Das 9/11 Familienmitglied Matt Campbell; Architekt Bill Brinnier, der am 11. September seinen besten Freund verlor; die ehemalige US-Kongressabgeordnete Cynthia McKinney; Radio-Host Lionel; der argentinische False-Flag-Forscher Oscar Abudara Bini; Mick Harrison der Direktor des Anwaltskomitees für 9/11 Untersuchungen ; und AE911Truth Gründer Richard Gage, AIA. Der Singer/Songwriter Jordan Page wird den Abend bei Busboys and Poets beginnen.

Zusammen werden die Redner die sogenannte Mandamus-Klage ankündigen, die an diesem Tag vor Gericht eingereicht werden soll und die den US-Anwalt für den südlichen Bezirk von New York dazu zwingen soll, Beweise für den Abriss des World Trade Centers vor einer Grand Jury des Bundes vorzulegen.

Für diejenigen, die nicht nach Washington, D.C., reisen können, wird die Vernanstaltung um 14 Uhr im Capitol kostenlos auf unserer Website live übertragen.

Mehr als 3000 Architekten und Bauingenieure haben eine Petition für eine neue Untersuchung des Terroranschlags vom 11. September 2001 unterschrieben. Die Architekten und Ingenieure argumentieren, dass die zwei World Trade Center Gebäude (WTC 1 und WTC 2) nicht alleine durch den Einfluss von Flugzeugen und Feuer zerstört worden sind. Beim World Trade Center 7 (WTC 7) besteht kein Zweifel, dass dieses Gebäude durch eine klassische „kontrollierte Sprengung“ zum Einsturz gebracht worden ist.

Die Organisation Architects & Engineers for 9/11 Truth (AE911Truth) entstand 2006 aus einer Eingebung von Richard Gage, einem lizensierten AIA-Architekten, und wurde gegründet um den „US-Kongress aufzufordern eine wirklich unabhängige Untersuchung mit dem Recht strafrechtlicher Vorladungen und Zeugnispflicht“ einzuleiten und um seine Architekten- und Ingenieurskollegen auf die Beweise im Hinblick auf eine absichtsvolle Sprengung aller drei WTC-Gebäude aufmerksam zu machen.

