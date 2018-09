9/11: Jahrestag der Terroranschläge des 11. September 1973 in Chile und des 11. September 2001 in den USA

Ab 22 Uhr findet im Coop Antikriegscafe in Berlin-Mitte eine 9/11 Gedenkveranstaltung mit Videoinstallationen und Musik statt.

Davor findet am Brandenburger Tor eine Kundgebung zum Gedenken an den „11. September“ statt, als 1973 mehrere Zehntausende chilenischer Linke ermordet wurden. Wir werden fordern, dass in Lateinamerika und nirgendwo niemals wieder Staatsstreiche inszeniert werden. Die Kundgebung beginnt um 20 Uhr.

Aus Anlass des 45. Jahrestages des blutigen Putsches in Chile findet ausserdem unter Schirmherrschaft der von Herrn Gernot Klemm, stellvertretender Bezirksbürgermeister Treptow-Köpenick von Berlin von 18 – 21:30 Uhr eine Veranstaltung im Hauptmanns-Club in Wendenschloßstrasse statt.

Bereits um 17:00 Uhr Treffen zur Ehrung an der Büste Salvador Allendes in der Pablo-Neruda-Str. 11, 12557 Berlin (Platz rechts neben dem Emmy-Noether-Gymnasium)

