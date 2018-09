Putin zu Idlib und Syrien auf deutsch (RusslandTV)

Das Gipfeltreffen der Präsidenten der Islamischen Republik Iran, der Russischen Föderation und der Republik Türkei am 7. September 2018 in Teheran wurde mit einer gemeinsame Erklärung

beendet. Diese Erklärung wurde von den “Qualitätsmedien” der BRD mit keinem Wort und keiner Zeile erwähnt. Die Existenz einer solchen Erklärung wird völlig ignoriert. Die Berichte über den Gipfel waren in gewohnter Manier hintergründig gegen Russland gerichtet. So titulierte z. B. n-tv im Internet am 07. September 2018 “Syriengipfel ohne Ergebnis – Putin drängt auf Eroberung Idlibs” oder der Tagesspiegel schrieb ” Syrien: Putin pocht auf Einnahme von Idlib und lehnt Feuerpause ab”. Da solche und ähnliche Behauptungen durchaus im Widerspruch zu dieser Erklärung stehen und bisher auch von keinem deutschsprachigem Medium veröffentlicht wurde, möchten wir Euch mit deren Inhalt bekannt machen.

In Teheran traf sich Russlands Präsident Putin mit seinem gastgebenden Kollegen Rohani und dem türksichen Staatschef Erdogan zum Thema Syrien. In seiner Rede schilderte Putin offen seine Sicht auf das verbliebene von islamistischen Rebellen gehaltene Territorium von Idlib, auf das viele Beobachter demnächst einen Angriff der Regierungstruppen erwarten. Weiterhin erläuterte Putin das allgemeine Engagement Russlands in Syrien und Pläne zur Rückkehr syrischer Flüchtlinge in ihr Heimatland aus der Sicht seiner Regierung. – Übersetzung des Originalmanuskripts des Kreml

