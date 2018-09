Die Sammlungsbewegung „Aufstehen“ hat prominente Unterstützer aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und der Partei Die Linke. Zu den Mitinitiatoren aus den Parteien gehört die ehemalige Vizepräsidentin des Bundestages Antje Vollmer von den Grünen. Für sie ist die Bewegung keine Konkurrenz zu den Parteien, sondern notwendiges Korrektiv.

https://sptnkne.ws/j42D

