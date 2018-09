Es bleibt die Frage, ob Trump überhaupt in der Lage ist, das Programm, mit dem er angetreten ist, durchzusetzen; oder ob jene, die den herkömmlichen Vorstellungen von den USA als globaler Hegemonial- und Ordnungsmacht anhängen – und die im Weißen Haus „Eindämmung“ betreiben –, den Kurs bestimmen.

den ganzen Artikel lesen:

https://www.hintergrund.de/politik/welt/der-duemmste-und-gefaehrlichste-krieg/

