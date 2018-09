der zur US-Friedensbewegung „konvertierte“ ehemalige CIA-Geheimagent und UN-Waffeninspektor Scott Ritter, warnt die Trump-Regierung davor, die militärischen Fähigkeiten des Irans zu unterschätzen.

(s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP12218_070918.pdf )

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge