Der Film „The Magnitsky Act“ oder: Vom Unwillen zur Aufklärung in EU und USA

Es gilt daher für jeden Einzelnen, das kritische Denken zu schärfen, um diese westlichen Manipulationen zu entlarven. Wegweiser dafür sind Plausibilität des Erzählten und die Überprüfung an der eigenen Erfahrung. Der Mainstream und die aktuelle Politik sind keine guten Quellen, denn sie agieren einer politischen Agenda folgend gegen ein friedfertiges Miteinander in Europa und bedienen sich in einer großen Kontinuität entmenschlichender Stereotypen, die diese zunehmende Aggression gegen Russland ermöglichen. Die Rezeption des Films „The Magnitsky Act“ legt davon Zeugnis ab.

den ganzen Artikel hier lesen:

https://deutsch.rt.com/meinung/75715-film-the-magnitsky-act-oder-unwille-zur-aufklaerung/

