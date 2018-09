„Widerstandsbewegung“ in der Trump-Regierung konnte nur gegenüber Russland einen kleinen Erfolg verbuchen – Zum New York Times Artikel – deutsche Übersetzung des NYT-Artikels aus der FAZ

Zum New York Times Artikel I Am Part of the Resistance Inside the Trump Administration angeblich geschrieben von einem „anonymen Mitarbeiter“ der Trump-Regierung (siehe unten die deutsche Übersetzung erschienen in der FAZ) schreibt derStandard in einem Kommentar am 7.9.2018 , dass die „Widerstandsbewegung“ in der Trump-Regierung nur gegenüber Russland einen kleinen Erfolg verbuchen könne: „Trumps Anbiederung an Wladimir Putin wird durch Sanktionen und harte Rhetorik neutralisiert. Das Ergebnis allerdings ist eine orientierungslose Politik, die Putin freie Hand an Schauplätzen wie Syrien gibt. Die Supermacht USA steht schwächer da denn je.“

Hier die deutsche Übersetzung des NYT-Artikels aus der FAZ vom 6.9.2018

http://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/uebersetzung-des-new-york-times-gastbeitrages-ueber-donald-trump-15775005.html

