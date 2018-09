USA und Frankreich drohen Syrien mit Militärschlägen

Frankreich ist laut dem französischen Generalstabschef François Lecointre bereit, einen Militärschlag gegen Syrien durchzuführen, sollten in Idlib chemische Waffen zum Einsatz kommen.

Lecointre erklärte, die französischen Kräfte seien jederzeit bereit, Ziele in Syrien anzugreifen. Dies werde passieren, falls die syrische Regierungsarmee bei der Iblid-Operation Chemiewaffen einsetze.

Die letzten verbliebenen Einheiten des IS* in Syrien und im Irak sollen nach Lecointres Einschätzungen bis Ende November vernichtet werden.

Nikki Haley, US-Botschafterin bei der UN hat für Freitag ein Treffen des UN-Sicherheitsrats zur Situation in der Provinz Idlib in Syrien angekündigt.

Die USA, die derzeit den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat inne haben, würden das Treffen anberaumen, um die Gefahr eines Chemiewaffen-Einsatzes durch die von Russland unterstützten Truppen Assads zu diskutieren, sagte Haley bei einer Pressekonferenz. Haley verwies auf die Warnung von US-Präsident Donald Trump vor einem Angriff auf die Provinz Idlib. Sie bekräftigte damit vorherige Drohungen der USA.

Haley drohte Assad: Wenn er Giftgas einsetzt, wird das US-Militär zuschlagen. „Idlib ist ernst. Das ist eine tragische Situation.“ Im Falle eines Chemiewaffen-Einsatzes würden die USA und ihre Verbündeten darauf schnell und „in angemessener Weise“ reagieren.

Gestern hatte US-Präsident Donald Trump den syrischen Präsidenten Baschar al Assad vor einem „Gemetzel“ gewarnt. „Die Welt schaut zu, und die Vereinigten Staaten schauen sehr genau zu“, sagte Trump am Mittwoch bei einem Treffens mit dem Emir von Kuwait, Scheich Sabah.

„Wenn es ein Gemetzel ist, wird die Welt sehr, sehr wütend werden und die Vereinigten Staaten werden ebenfalls sehr wütend werden.“ In der Provinz Idlib hielten sich mindestens drei Millionen „unschuldige Menschen“ auf.

Nach Informationen der russischen Regierung planen Islamisten in Idlib eine „Provokation mit Giftgas“, um eine militärische Reaktion des Westens gegen die syrische Armee auszulösen. Russland unterstützt auf Bitte aus Damaskus die syrische Armee im Kampf gegen den Islamischen Staat (IS), al-Nusra und andere Terrormilizen militärisch.

